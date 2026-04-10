İlk aramayı petrol için yapacak! Çağrı Bey Somali'de sondaja başlıyor | Video

10.04.2026 | 15:12

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Somali'de yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı için faaliyete geçiyor. Mogadişu Limanı'na demirleyen Çağrı Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı karşılama töreninin ardından petrol aramaya başlayacak.