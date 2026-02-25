Video Ekonomi Gümüş yükselişe geçti... Evlerde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde! | Video
Gümüş yükselişe geçti... Evlerde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde! | Video

Gümüş yükselişe geçti... Evlerde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde! | Video

25.02.2026 | 12:31

Gümüş, son yıllardaki hızlı fiyat artışını sürdürüyor. 2020'de gramı 3 TL olan gümüş, bugün 120 lirayı aşmış durumda.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gümüş yükselişe geçti... Evlerde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde! | Video 02:36
Gümüş yükselişe geçti... Evlerde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde! | Video 25.02.2026 | 12:31
İkinci el otomobilde sert fren: Fiyatlar çakıldı! Peki bu düşüşün nedeni ne? İşte ayrıntılar... | Video 02:41
İkinci el otomobilde sert fren: Fiyatlar çakıldı! Peki bu düşüşün nedeni ne? İşte ayrıntılar... | Video 25.02.2026 | 10:42
E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video 06:13
E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video 20.02.2026 | 11:53
İçindeki su sadece 3 TL! Ramazan öncesi damacana fiyatı 200 TL’yi geçti | Video 04:40
İçindeki su sadece 3 TL! Ramazan öncesi damacana fiyatı 200 TL'yi geçti | Video 18.02.2026 | 12:17
Yeni kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek? Bankalar kredi kartı limitini nasıl hesaplayacak? 05:07
Yeni kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek? Bankalar kredi kartı limitini nasıl hesaplayacak? 14.02.2026 | 10:38
SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 03:23
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 12.02.2026 | 11:20
SON DAKİKA | Altın fiyatları neden yükseldi? Neden sert düştü? İslam Memiş yorumladı | Video 15:09
SON DAKİKA | Altın fiyatları neden yükseldi? Neden sert düştü? İslam Memiş yorumladı | Video 02.02.2026 | 11:21
Huawei Watch Ultimate 2 ile su altında 150 metre derinlikte iletişim 00:41
Huawei Watch Ultimate 2 ile su altında 150 metre derinlikte iletişim 30.01.2026 | 14:27
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak Yapay zeka sertifikalı ilk sigorta şirketiyiz 03:16
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak "Yapay zeka sertifikalı ilk sigorta şirketiyiz" 29.01.2026 | 15:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 34:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 29.01.2026 | 12:14
Emekli bayram ikramiyesinde ’tek maaş’ formulü! | Video 03:41
Emekli bayram ikramiyesinde 'tek maaş' formulü! | Video 28.01.2026 | 11:09
Altın rekor kırmaya devam ediyor! Yatırımcı ne yapmalı? Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar! | Video 15:04
Altın rekor kırmaya devam ediyor! Yatırımcı ne yapmalı? Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar! | Video 23.01.2026 | 10:59
İşçilerin tazminat hesabı değişti: İşte 2026 kıdem tazminatı hesabı! | Video 04:25
İşçilerin tazminat hesabı değişti: İşte 2026 kıdem tazminatı hesabı! | Video 21.01.2026 | 09:55
Gram altın 6 bin 500 TL’yi geçti! Altın ve gümüş fırtınası devam edecek mi? | Video 02:32
Gram altın 6 bin 500 TL'yi geçti! Altın ve gümüş fırtınası devam edecek mi? | Video 21.01.2026 | 09:01
Bakan Kurum: Fahiş site aidatlarına neşter vuracağız | Video 01:25
Bakan Kurum: "Fahiş site aidatlarına neşter vuracağız" | Video 17.01.2026 | 14:59
Emekli maaşı nasıl artırılır? İşte hesaplama yöntemi | Video 07:10
Emekli maaşı nasıl artırılır? İşte hesaplama yöntemi | Video 15.01.2026 | 10:29
SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı belli oldu! Kim ne kadar alacak? | Video 08:48
SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı belli oldu! Kim ne kadar alacak? | Video 09.01.2026 | 11:57
En düşük emekli aylığı ne kadar artacak? | Video 04:45
En düşük emekli aylığı ne kadar artacak? | Video 07.01.2026 | 13:47
MTV hesaplaması nasıl yapılıyor? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? | Video 02:36
MTV hesaplaması nasıl yapılıyor? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? | Video 07.01.2026 | 11:54
Türk Hava Sahası yıla rekorla başladı | Video 00:44
Türk Hava Sahası yıla rekorla başladı | Video 06.01.2026 | 09:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY