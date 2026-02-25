Gümüş yükselişe geçti... Evlerde bulunan antika gümüşler artık servet değerinde! | Video
25.02.2026 | 12:31
Gümüş, son yıllardaki hızlı fiyat artışını sürdürüyor. 2020'de gramı 3 TL olan gümüş, bugün 120 lirayı aşmış durumda.
