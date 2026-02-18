İçindeki su sadece 3 TL! Ramazan öncesi damacana fiyatı 200 TL'yi geçti | Video
18.02.2026 | 12:17
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin damacana su fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasının ardından özel su markaları fiyatlarında artışa gitmeye başladı. Bazı markaların 19 litrelik damacana su fiyatı 200 TL'yi aştı. A Haber'e konuşan uzman isim Nurten Sırma, "Damacanın içindeki suyun maliyeti aslında sadece 3 lira. Her 6 ayda bir %30 ile %50 oranında artırılmasının kabul edilemez" dedi.
