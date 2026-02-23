Video Yaşam Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video
Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video

Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video

23.02.2026 | 12:04

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve kardan kayganlaşan yolda toplam 11 araç çarpıştı. TIR'a çarpan otobüsün sürücüsü ekiplerin uğraşlarıyla kurtarıldı, 20 yaralı hastanelere kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolu Kandilli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda Erzurum istikametine giden 73 DV 258 plakalı TIR, kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın kupası ters döndü. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 DGD 651 plakalı yolcu otobüsü duramayıp, ters dönen TIR'ın kupasına çarptı. Kazaya toplam 11 araç karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini yapıp, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk etti.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Erzurum-Erzincan kara yolunun çift taraflı ulaşıma kapatıldığı kazada ekipler, araçta sıkışan otobüs sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu. AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun uğraşların sonunda sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye gönderdi. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırılan 20 yaralının tedavileri sürüyor. Bölgede yaralıların sevkinden sonra kara yolunu trafiğe kapatan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 01:52
Samsun'da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 23.02.2026 | 12:24
Erzurum’da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 07:09
Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 23.02.2026 | 12:04
Şanlıurfa’da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:41
Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.02.2026 | 11:43
Tokat’ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim | Video 02:23
Tokat'ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: "Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim" | Video 23.02.2026 | 11:29
İstanbul’da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 01:23
İstanbul'da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 23.02.2026 | 11:25
İstanbul Tuzla’da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video 00:55
İstanbul Tuzla'da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video 23.02.2026 | 11:23
Bitlis’te tilkinin drone ile imtihanı | Video 03:47
Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video 23.02.2026 | 10:54
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 02:01
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 23.02.2026 | 10:40
Bursa’da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 01:58
Bursa'da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 23.02.2026 | 10:27
’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 02:10
'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 23.02.2026 | 10:23
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 02:00
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 23.02.2026 | 10:17
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 00:35
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 23.02.2026 | 10:14
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 00:29
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 23.02.2026 | 10:04
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 00:48
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 23.02.2026 | 09:52
Hatay’da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 00:51
Hatay'da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 23.02.2026 | 09:44
İstanbul Pendik’te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 00:20
İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 23.02.2026 | 09:20
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 00:38
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 23.02.2026 | 08:55
İstanbul Kartal’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:14
İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.02.2026 | 08:01
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 01:38
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 23.02.2026 | 08:01
SON DAKİKA | Sakarya’da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 08:03
SON DAKİKA | Sakarya'da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 23.02.2026 | 07:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY