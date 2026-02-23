Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video 23.02.2026 | 10:54 Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde karla kaplanan doğada ilerleyen tilkinin 'drone'a verdiği tepki izleyenleri gülümsetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde drone ile çekim yapan bir doğa gözlemcisi, kar örtüsü üzerinde ilerleyen bir tilkiyi görüntüledi. Tilkinin 'drone'a verdiği tepki ise izleyenleri hem gülümsetti hem de düşündürdü.



Kar üzerinde yiyecek aradığı tahmin edilen tilki, bir anda üzerine gelen 'drone'un sesini fark etti. Önce kısa süreli duraksayan hayvan, ardından hızla yön değiştirerek uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra 'drone'a doğru bakarak adeta "imtihana" çıkar gibi temkinli adımlar attı.



Görüntülerde tilkinin önce kaçmaya çalıştığı, ardından merakla başını kaldırıp havadaki cismi incelediği görülüyor. Uzmanlar, vahşi hayvanların yabancı ses ve nesnelere karşı hem temkinli hem de meraklı davranabildiğini belirtiyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmanın zorlaştığı dönemlerde hayvanların enerjilerini korumak için daha dikkatli hareket ettikleri ifade ediliyor.