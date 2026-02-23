Video Yaşam Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video
Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video

Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video

23.02.2026 | 10:54

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde karla kaplanan doğada ilerleyen tilkinin 'drone'a verdiği tepki izleyenleri gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde drone ile çekim yapan bir doğa gözlemcisi, kar örtüsü üzerinde ilerleyen bir tilkiyi görüntüledi. Tilkinin 'drone'a verdiği tepki ise izleyenleri hem gülümsetti hem de düşündürdü.


Kar üzerinde yiyecek aradığı tahmin edilen tilki, bir anda üzerine gelen 'drone'un sesini fark etti. Önce kısa süreli duraksayan hayvan, ardından hızla yön değiştirerek uzaklaşmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra 'drone'a doğru bakarak adeta "imtihana" çıkar gibi temkinli adımlar attı.


Görüntülerde tilkinin önce kaçmaya çalıştığı, ardından merakla başını kaldırıp havadaki cismi incelediği görülüyor. Uzmanlar, vahşi hayvanların yabancı ses ve nesnelere karşı hem temkinli hem de meraklı davranabildiğini belirtiyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmanın zorlaştığı dönemlerde hayvanların enerjilerini korumak için daha dikkatli hareket ettikleri ifade ediliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bitlis’te tilkinin drone ile imtihanı | Video 03:47
Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video 23.02.2026 | 10:54
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 02:01
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 23.02.2026 | 10:40
Bursa’da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 01:58
Bursa'da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 23.02.2026 | 10:27
’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 02:10
'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 23.02.2026 | 10:23
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 02:00
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 23.02.2026 | 10:17
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 00:35
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 23.02.2026 | 10:14
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 00:29
Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı | Video 23.02.2026 | 10:04
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 00:48
İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video 23.02.2026 | 09:52
Hatay’da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 00:51
Hatay'da define hevesiyle açılan 40 metrelik devasa kuyu kamerada | Video 23.02.2026 | 09:44
İstanbul Pendik’te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 00:20
İstanbul Pendik'te tartıştığı sürücüyü otomobilden indirmeye çalışan motokurye kamerada | Video 23.02.2026 | 09:20
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 00:38
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 23.02.2026 | 08:55
İstanbul Kartal’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:14
İstanbul Kartal'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.02.2026 | 08:01
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 01:38
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! | Video 23.02.2026 | 08:01
SON DAKİKA | Sakarya’da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 08:03
SON DAKİKA | Sakarya'da zincirleme kaza... 13 yaralı! Olay yeri böyle görüntülendi | Video 23.02.2026 | 07:38
Diyarbakır’da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor 00:36
Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor 22.02.2026 | 16:52
İstanbul Sultangazi’de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 04:56
İstanbul Sultangazi'de yol verme kavgasını çekmek isteyen kadın darp edildi: 2 Yaralı | Video 22.02.2026 | 16:21
İstanbul’da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 00:03
İstanbul'da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:09
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 00:38
Hakkari - Çukurca kara yolunda minibüs takla attı: 5 yaralı | Video 22.02.2026 | 16:02
Eskişehir’de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 00:50
Eskişehir'de araçlara ve binalara yumurta fırlatan çocuklar kamerada | Video 22.02.2026 | 15:22
Kayseri’de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 01:10
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu; 24 saat sonra serada bulundu | Video 22.02.2026 | 14:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY