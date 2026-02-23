Video Yaşam İstanbul Sultangazi’de yumruk yumruğa kavga eden davulcular kamerada | Video
23.02.2026 | 09:52

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre korsan davulcuyla ramazan davulcusu arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa'da ise bir baba ve oğlu tartıştıkları belediyeye bağlı temizlik çalışanlarına sopayla saldırdı.

İlk kavga Sultangazi'de yaşandı. Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre korsan çalıştığı idida edilen davulcuyla ramazan davulcusu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası davulcular sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Kısa süre içinde davulcuların yakınları da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında yoldan geçen bir aracın sürücüsü otomobilinden inerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefnonu kamerasına yansıdı.

İkinci kavga ise, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. Belediye temizlik çalışanlarıyla bir baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken baba araçtan aldığı sopayla çalışanlara saldırdı. Belediyeye ait aracın şoförü kamyoneti geri manevra yaparak kavgaya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredekilerin ayırmakta güçlük çektiği kavgada temizlik çalışanlarından biri aldığı darbeyle bağırarak yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

