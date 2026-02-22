Video Yaşam İstanbul'da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video
22.02.2026 | 16:09

İstanbul'da toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek bir yolcuya 'seni öldürürüm yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım' diyen kadın hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 8 suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya sitelerinde yayılan, toplu taşıma aracı içerisinde çekilen videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyerek yolculardan birine yönelik "seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve daha önce 'İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak', 'Tehdit-Hakaret' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

