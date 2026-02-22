Video Yaşam İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video

İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video

22.02.2026 | 13:06

İstanbul Bağcılar'da 18 yaşından küçük 3 kişinin darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür (27), çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Çöpür'ün ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga ihbarını alan ekipler olay yerine geldi. İlk incelemede Oğuzhan Çöpür(27), bıçakla yaralandığı görüldü. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çöpür ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olaya karışan yaşları 18'den küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çöpür'ün bir kişinin darbedildiğini görmesi üzerine kavgayı ayırmak istediği ve bu sırada 6 yerinden bıçaklandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT MESAJLARINA 3 GÖZALTI

Oğuzhan Çöpür'ün ailesinin şikayetçi olmamaları için tehdit edildiği ortaya çıktı. Aileye tehdit içerikli mesajlar attığı tespit edilen 18 yaşından küçük 3 kişi daha gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
İstanbul Çatalca’da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 02:50
İstanbul Çatalca'da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü | Video 22.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
Antalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 01:05
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 22.02.2026 | 11:07
İstanbul Kadıköy’de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 00:33
İstanbul Kadıköy'de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 22.02.2026 | 10:58
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 00:31
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 22.02.2026 | 10:52
Adana’da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 02:10
Adana'da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 22.02.2026 | 10:05
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 00:41
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 22.02.2026 | 10:04
Eskişehir’de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 00:32
Eskişehir'de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 22.02.2026 | 09:13
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 01:52
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 22.02.2026 | 07:59
Çankırı’da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 02:05
Çankırı'da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 22.02.2026 | 07:58
Trabzon’daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu! 01:10
Trabzon'daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu! 21.02.2026 | 20:57
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 20:51
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.02.2026 | 20:34
Avcılar’da varil hırsızlığı kamerada | Video 00:34
Avcılar'da varil hırsızlığı kamerada | Video 21.02.2026 | 16:05
Ziyarete açılan Hırka-i Şerif’e yoğun ilgi | Video 04:16
Ziyarete açılan Hırka-i Şerif'e yoğun ilgi | Video 21.02.2026 | 15:58
Aydın’da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet şüphelisi hurdacı adliyede | Video 00:33
Aydın'da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet şüphelisi hurdacı adliyede | Video 21.02.2026 | 15:33
Mardin’de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı | Video 00:20
Mardin’de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı | Video 21.02.2026 | 15:07
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 00:44
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 21.02.2026 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY