Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video
21.02.2026 | 14:18
Tunceli’de Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinden ve aracında satışa hazır fişekler halinde kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
