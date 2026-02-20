İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı | Video
20.02.2026 | 12:51
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.
Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 31 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan bu kişilerin açık kimlikleri ve bulunduğu konumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, haklarında yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı | Video 20.02.2026 | 12:51
03:10
01:00
Batman’da narkotik köpeği "Hector" zehir tacirlerine geçit vermedi | Video 20.02.2026 | 10:59
00:56
00:49
Erzincan’da köprüden atlayan şahıs ağır yaralandı | Video 20.02.2026 | 09:55
00:33
İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı | Video 20.02.2026 | 09:32
01:56
00:54
00:29
Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı | Video 20.02.2026 | 08:25
00:48
Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü 19.02.2026 | 23:31
01:34
03:53
02:09
04:58
01:12
4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2026 | 15:02
02:08
01:45
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video 19.02.2026 | 14:42
00:40
Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video 19.02.2026 | 14:42
01:52
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 19.02.2026 | 12:35