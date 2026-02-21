Video Yaşam Malatya'da sağanak ve kar yağışı dereleri taşırdı | Video
Malatya'da sağanak ve kar yağışı dereleri taşırdı | Video

21.02.2026 | 10:18

Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışı, Kozluk Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Arapgir'de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası debisi yükselen Kozluk Çayı taştı. Son yılların en yoğun yağışlarının görüldüğü ilçede bölge sakinleri yağışların tarım açısından bereket getirdiğini ifade etti. Yağışların bu yıl oldukça yoğun geçtiğini belirten Ahmet Boztepe isimli vatandaş, "Bu sene bereketli bir yıl oldu. Yoğun kar ve yağmur yağışı yaşandı. Dereler taştı. İnşallah yağışlar devam eder. Çiftçilerimiz için bereketli bir dönem olur. Geçen hafta sel yaşandı şimdi su seviyesi biraz azaldı ancak yağışlar sürüyor" diye konuştu.
