Teravih namazına giderken kazada hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video
20.02.2026 | 14:08
Antalya’da teravih namazı için camiye giden kadın yolun karşısına geçtiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Kepez'i yaptıkları kalp masajının ardından nabız alarak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken tüm müdahaleye rağmen talihsiz kadın hastane yolunda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaz anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmekte olan Hatice Kepez'i aracın çarparak savurması ve kazayı gören vatandaşların orta refüjde hareketsiz yatan yaşlı kadına yardıma koştuğu anlar yer aldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE CENAZEYİ TESLİM ALDILAR
Kazanın ardından sürücü R.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Hatice Kepez'in cansız bedeni ise işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda ki savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından Kepez'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. 2 çocuk annesi ve 3 torun sahibi yaşlı kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Kepez Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Hatice Kepez'in kardeşi Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya, kazanın meydana geldiği noktada acil önlem alınmasını istedi.
