SON DAKİKA: TEM'de trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı | Video

TEM'de trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

20.02.2026 | 14:41

Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki tırın karıştığı kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.