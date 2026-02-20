SON DAKİKA: TEM'de trafik kazası! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı | Video
20.02.2026 | 14:41
Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki tırın karıştığı kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
