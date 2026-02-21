Bağcılar'da kamyonet şoförüne otomobil çarptı; 1 ölü | Video
21.02.2026 | 10:16
Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolunda saat 07.00 sıralarında bir kamyonet şoförü taralı alanda aracından indi. O sırada seyir halinde olan bir otomobil kamyonet şoförüne çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı
