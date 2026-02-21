Saman balyalarının altında kalan adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 21.02.2026 | 12:45 İzmir'in Kiraz ilçesinde, yol kenarından yürürken, park halindeki bir tırdan devrilen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kiraz Karaburç Mahallesi'nde park halinde olan H.K. idaresindeki 16 LE 397 plakalı tırın dorsesinde yüklü saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. O sırada yoldan yürüyerek geçmekte olan Abdurrahman Avcı (53), devrilen ağır balyaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği görüldü. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, tır sürücüsü H.K.'yi gözaltına aldı.Hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı'nın, eski Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler'in damadı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.