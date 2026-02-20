E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video
20.02.2026 | 11:53
Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaşlar belli olurken, emeklilik hayali kuranlar için 'sahte sigorta' tehlikesi gündeme geldi. Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kamuoyunda "hatır sigortası" olarak bilinen "hileli sigorta" işlemlerine karşı vatandaşları uyardı. E-devletteki, "K,Ş,S" harflerine dikkat çeken Erdem, bu kişilerin emekliliklerinin iptal edildiğini ve aldıkları maaşları fazlasıyla geri ödemek zorunda kaldıklarını üstelik hapis cezası ile de karşı karşıya olduklarını açıkladı. İşte ayrıntılar...
