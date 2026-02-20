Video Ekonomi E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video
E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video

E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video

20.02.2026 | 11:53

Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaşlar belli olurken, emeklilik hayali kuranlar için 'sahte sigorta' tehlikesi gündeme geldi. Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kamuoyunda "hatır sigortası" olarak bilinen "hileli sigorta" işlemlerine karşı vatandaşları uyardı. E-devletteki, "K,Ş,S" harflerine dikkat çeken Erdem, bu kişilerin emekliliklerinin iptal edildiğini ve aldıkları maaşları fazlasıyla geri ödemek zorunda kaldıklarını üstelik hapis cezası ile de karşı karşıya olduklarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video 06:13
E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video 20.02.2026 | 11:53
İçindeki su sadece 3 TL! Ramazan öncesi damacana fiyatı 200 TL’yi geçti | Video 04:40
İçindeki su sadece 3 TL! Ramazan öncesi damacana fiyatı 200 TL'yi geçti | Video 18.02.2026 | 12:17
Yeni kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek? Bankalar kredi kartı limitini nasıl hesaplayacak? 05:07
Yeni kredi kartı limitleri nasıl belirlenecek? Bankalar kredi kartı limitini nasıl hesaplayacak? 14.02.2026 | 10:38
SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 03:23
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video 12.02.2026 | 11:20
SON DAKİKA | Altın fiyatları neden yükseldi? Neden sert düştü? İslam Memiş yorumladı | Video 15:09
SON DAKİKA | Altın fiyatları neden yükseldi? Neden sert düştü? İslam Memiş yorumladı | Video 02.02.2026 | 11:21
Huawei Watch Ultimate 2 ile su altında 150 metre derinlikte iletişim 00:41
Huawei Watch Ultimate 2 ile su altında 150 metre derinlikte iletişim 30.01.2026 | 14:27
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak Yapay zeka sertifikalı ilk sigorta şirketiyiz 03:16
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak "Yapay zeka sertifikalı ilk sigorta şirketiyiz" 29.01.2026 | 15:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 34:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 29.01.2026 | 12:14
Emekli bayram ikramiyesinde ’tek maaş’ formulü! | Video 03:41
Emekli bayram ikramiyesinde 'tek maaş' formulü! | Video 28.01.2026 | 11:09
Altın rekor kırmaya devam ediyor! Yatırımcı ne yapmalı? Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar! | Video 15:04
Altın rekor kırmaya devam ediyor! Yatırımcı ne yapmalı? Altın ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar! | Video 23.01.2026 | 10:59
İşçilerin tazminat hesabı değişti: İşte 2026 kıdem tazminatı hesabı! | Video 04:25
İşçilerin tazminat hesabı değişti: İşte 2026 kıdem tazminatı hesabı! | Video 21.01.2026 | 09:55
Gram altın 6 bin 500 TL’yi geçti! Altın ve gümüş fırtınası devam edecek mi? | Video 02:32
Gram altın 6 bin 500 TL'yi geçti! Altın ve gümüş fırtınası devam edecek mi? | Video 21.01.2026 | 09:01
Bakan Kurum: Fahiş site aidatlarına neşter vuracağız | Video 01:25
Bakan Kurum: "Fahiş site aidatlarına neşter vuracağız" | Video 17.01.2026 | 14:59
Emekli maaşı nasıl artırılır? İşte hesaplama yöntemi | Video 07:10
Emekli maaşı nasıl artırılır? İşte hesaplama yöntemi | Video 15.01.2026 | 10:29
SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı belli oldu! Kim ne kadar alacak? | Video 08:48
SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı belli oldu! Kim ne kadar alacak? | Video 09.01.2026 | 11:57
En düşük emekli aylığı ne kadar artacak? | Video 04:45
En düşük emekli aylığı ne kadar artacak? | Video 07.01.2026 | 13:47
MTV hesaplaması nasıl yapılıyor? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? | Video 02:36
MTV hesaplaması nasıl yapılıyor? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? | Video 07.01.2026 | 11:54
Türk Hava Sahası yıla rekorla başladı | Video 00:44
Türk Hava Sahası yıla rekorla başladı | Video 06.01.2026 | 09:59
SON DAKİKA | 2026 yılı emekli memur işçi maaşı belli oldu | Video 07:45
SON DAKİKA | 2026 yılı emekli memur işçi maaşı belli oldu | Video 05.01.2026 | 10:11
Venezuela saldırısının ekonomiye etkileri ne olacak? | Video 03:31
Venezuela saldırısının ekonomiye etkileri ne olacak? | Video 03.01.2026 | 12:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY