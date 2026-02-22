Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13 Antalya'da aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlattı VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yakup Önal ve Yücel N. K., cadde üzerinde kıraathane olarak kullanılan bir mekanda buluştu. Ticari taksi ile kıraathanenin bulunduğu apartmanın önüne gelen Yücel N. K., Yakup Önal ile birlikte içeri girdi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yücel N. K., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Yakup Önal'a ateş edip olay yerinden uzaklaştı.



Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, adrese gelen ekipler dairenin mutfak kısmında Yakup Önal'ı kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Önal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sonrası kaçan Yücel N. K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.