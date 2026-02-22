Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu...
22.02.2026 | 12:23
'Aşk Yeniden', 'Çiçek Taksi' ve 'Bizim Mahalle' gibi projelerde rol alan oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından, Femoral Arter Anevrizma Rezeksiyonu ve İnterpozisyon Greftleme ameliyatı geçirdiğini açıkladı. 1,5 yıl önce tesadüfi bir şekilde hastalığını öğrendiğini söyleyen Arman, takipçilerine uyarıda bulundu.
