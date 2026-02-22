Video Yaşam Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu...
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu...

Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu...

22.02.2026 | 12:23

'Aşk Yeniden', 'Çiçek Taksi' ve 'Bizim Mahalle' gibi projelerde rol alan oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından, Femoral Arter Anevrizma Rezeksiyonu ve İnterpozisyon Greftleme ameliyatı geçirdiğini açıkladı. 1,5 yıl önce tesadüfi bir şekilde hastalığını öğrendiğini söyleyen Arman, takipçilerine uyarıda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
İstanbul’da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 02:06
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video 22.02.2026 | 12:14
Antalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 04:37
Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı | Video 22.02.2026 | 12:13
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 01:05
Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada 22.02.2026 | 11:07
İstanbul Kadıköy’de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 00:33
İstanbul Kadıköy'de kafe önüne bırakılan çilekleri tadına bakıp çaldılar | Video 22.02.2026 | 10:58
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 00:31
Eyüpsultan’da işyerinde yangın... Alevler iki iş yerine daha sıçradı | Video 22.02.2026 | 10:52
Adana’da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 02:10
Adana'da fırtına dev ağaçları kökünden söktü: O anlar kamerada | Video 22.02.2026 | 10:05
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 00:41
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video 22.02.2026 | 10:04
Eskişehir’de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 00:32
Eskişehir'de yanan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi | Video 22.02.2026 | 09:13
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 01:52
Polisin uyarısına rağmen köprüden geçtiler: Suya düşme tehlikesi atlattılar! | Video 22.02.2026 | 07:59
Çankırı’da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 02:05
Çankırı'da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 22.02.2026 | 07:58
Trabzon’daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu! 01:10
Trabzon'daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu! 21.02.2026 | 20:57
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 20:51
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.02.2026 | 20:34
Avcılar’da varil hırsızlığı kamerada | Video 00:34
Avcılar'da varil hırsızlığı kamerada | Video 21.02.2026 | 16:05
Ziyarete açılan Hırka-i Şerif’e yoğun ilgi | Video 04:16
Ziyarete açılan Hırka-i Şerif'e yoğun ilgi | Video 21.02.2026 | 15:58
Aydın’da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet şüphelisi hurdacı adliyede | Video 00:33
Aydın'da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet şüphelisi hurdacı adliyede | Video 21.02.2026 | 15:33
Mardin’de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı | Video 00:20
Mardin’de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı | Video 21.02.2026 | 15:07
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 00:44
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 21.02.2026 | 14:18
Buzlu camla trafiğe çıktı, kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 01:01
Buzlu camla trafiğe çıktı, kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 21.02.2026 | 13:18
Maç sonrası saha içi savaş alanına döndü, 3 futbolcu hastanelik oldu | Video 01:28
Maç sonrası saha içi savaş alanına döndü, 3 futbolcu hastanelik oldu | Video 21.02.2026 | 12:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY