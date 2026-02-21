Video Yaşam Trabzon'daki köpek dehşetine kirli algı operasyonu!
21.02.2026 | 20:57

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül'ün köpekten kaçarken otobüs altında kalması şehri ayağa kaldırdı. Olay sonrası sosyal medyada başlatılan algı operasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi hedef gösterildi. Büyükşehirden yapılan açıklama ile sahipsiz hayvanları toplama görevinin yasal olarak ilçe belediyesine ait olduğu vurgulandı.

