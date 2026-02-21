Mardin’de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı | Video 21.02.2026 | 15:07 Mardin’in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Bahçebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü.Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.