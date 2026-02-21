Mardin’de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı | Video
21.02.2026 | 15:07
Mardin’in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
