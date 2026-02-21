Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
21.02.2026 | 20:34
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de tarımın hiçbir zaman bitmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyoruz" dedi. Çiftçilere müjdeleri tek tek sıralayan Erdoğan, "Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni projeyi devreye sokuyoruz. Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Finansman için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. " ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
20:51
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.02.2026 | 20:34
00:34
Avcılar'da varil hırsızlığı kamerada | Video 21.02.2026 | 16:05
04:16
Ziyarete açılan Hırka-i Şerif'e yoğun ilgi | Video 21.02.2026 | 15:58
00:33
00:20
Mardin’de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgada 3 kişi yaralandı | Video 21.02.2026 | 15:07
00:44
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 21.02.2026 | 14:18
01:01
Buzlu camla trafiğe çıktı, kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 21.02.2026 | 13:18
01:28
Maç sonrası saha içi savaş alanına döndü, 3 futbolcu hastanelik oldu | Video 21.02.2026 | 12:47
01:01
00:32
Otoyolda ters yönde ilerleyen 2 sürücüye 22 bin TL ceza | Video 21.02.2026 | 12:30
10:07
00:13
SON DAKİKA: Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı! | Video 21.02.2026 | 11:10
01:11
Patnos Barajı'nda kartpostallık görüntüler | Video 21.02.2026 | 11:07
02:07
00:56
02:10
Malatya'da sağanak ve kar yağışı dereleri taşırdı | Video 21.02.2026 | 10:18
00:34
Bağcılar'da kamyonet şoförüne otomobil çarptı; 1 ölü | Video 21.02.2026 | 10:16
03:16
Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 21.02.2026 | 09:29
01:30
5 ilde zehir tacirlerine darbe: 346 şüpheli yakalandı | Video 21.02.2026 | 08:53
00:50
Erzincan’da motosiklet kazası: 1 yaralı | Video 21.02.2026 | 08:48