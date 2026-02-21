Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

21.02.2026 | 20:34

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de tarımın hiçbir zaman bitmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyoruz" dedi. Çiftçilere müjdeleri tek tek sıralayan Erdoğan, "Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni projeyi devreye sokuyoruz. Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Finansman için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. " ifadelerini kullandı.