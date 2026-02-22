Çankırı'da trafikte tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 22.02.2026 | 07:58 Çankırı'da trafik yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kucaklama Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yüzünden sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayda yaralanan olmazken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.