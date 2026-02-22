Video Yaşam Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı | Video
22.02.2026 | 10:04

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; üstü hayvan gübresiyle kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinden 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 20 Şubat günü Arsuz-İskenderun yolu üzerinde durdurulan açık kasa kamyonette detaylı arama yapıldı. Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesi polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıktı. Gizli bölmede; Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
