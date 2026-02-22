Video Yaşam İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: Kendi aracı altında kaldı! | Video
22.02.2026 | 12:14

İstanbul Kağıthane'de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi. Duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esnaf Sedat Polat (36), "Türk filmine koysak sinema gibi. Türkiye'de ilk defa canlı bir şey bu örnektir. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demek" dedi. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Savaş D. 34 MST 52 plakalı aracına bindi; ardından da da geri manevra yapmak istedi. Araç geri geldiği sırada Savaş D. bir anda şoför bölümünden aşağı düştü. Savaş D. ne olduğunu anlamaya çalışıp ayağa kalktığı sırada bu kez araç üstüne geldi. Sürücüsüz araç Savaş D.'ye çarparak duvarla araç arasında sıkışmasına neden oldu. Savaş D. yaralanırken, seyir halinde olan Ubeydullah S.'ye (26) ait 34 AU 7416 plakalı araç ve park halindeki 34 KJR 244 plakalı araç ve kaldırımdaki elektrik panosunda hasar meydana geldi.

ÜZERİNDEN GEÇTİ; DUVARA SIKIŞTIRDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Savaş D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalçasının kırıldığı ve ayaklarının edildiği öğrenilen Savaş D. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan sürücülerin alkollü olmadığı tespit edildi.

