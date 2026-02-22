Video Yaşam Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video
22.02.2026 | 13:14

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ters dönen otomobil kurtarıcı yardımıyla götürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eğirdir Devlet Hastanesi Kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Konya istikametine seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak takla attı. Refüj de ters duran otomobilin içindeki sürücü ve yolcular çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildekiler hafif yaralırken, ters dönen otomobil daha sonra kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

