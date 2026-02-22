Antalya'da 80 yaşındaki kayıp kadın kayalıklardaki yarığa düşmüş halde bulundu | Video 22.02.2026 | 13:10 Antalya'nın Serik ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkıp kaybolan Ayşe Şahin (80), yaklaşık 24 saat sonra sağ olarak bulundu. Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kayalık bölgede 5 metrelik yarığa düşüp, sıkışan Şahin, 1 saatlik çalışma ile kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik'e bağlı Hasdümen Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Şahin, 21 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar dönmeyen Şahin'den haber alamayan oğlu Mesut Şahin, durumu muhtara bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, JASAT ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sırasında Ayşe Şahin'e ait küçükbaş hayvanlar arazide bulunurken, kendisine ulaşılamadı.

KAYALIK BÖLGEDE SIKIŞTI

Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler, duydukları ses üzerine Hasdümen Mahallesi'ndeki Gölcük mevkisindeki kayalık bölgeye yöneldi. Ayşe Şahin'in kayalık arazideki yaklaşık 5 metrelik bir yarığa düşüp, sıkıştığı tespit edildi. Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kayalıkların arasında sıkışarak yaralanan Şahin, 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Ayşe Şahin, kurtarma çalışmaları sırasında bir görevlinin "Canın acıyor mu?" sorusuna, "Bayağı acıyor" diyerek yanıt verdi. Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin'in ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN HAYATTA'

Hasdümen Mahallesi Muhtarı Bayram Bulut, "Oğlunun bizlere kaybolduğunu bildirmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdik. Dün saat 19.00'dan itibaren bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleriyle arama çalışması yaptık. Birkaç saat sonra otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları bulduk. Gece geç saatlere kadar arama çalışması devam etti. Kısa süre verilen aranın ardından sabaha kadar arama çalışmasına devam ettik. Arama esnasında ses duyduk, oraya yöneldiğimizde kayalık alanın içinde teyzemizi bulduk. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile Ayşe teyzemiz düştüğü yerden çıkarıldı. Allah'a şükürler olsun hayatta olması bizleri sevindirdi" dedi.