Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı | Video
09.04.2026 | 12:06
Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi yakalandı.
Operasyonlarda DEAŞ silahlı terör örgütünde komuta kademesinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu O.Y.K.A. ile örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 14 örgüt üyesi yakalandı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
