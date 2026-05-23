İstanbul’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı | Video
23 Mayıs 2026 | 11:13
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte ABD Doları, 71 bin 180 sahte Euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
İstanbul’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı | Video 23.05.2026 | 11:09
02:07
04:05
Giresun'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.05.2026 | 10:06
01:15
01:41
Kütahya'da bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı | Video 23.05.2026 | 09:15
00:29
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı | Video 23.05.2026 | 09:13
02:07
Faciadan kılpayı kurtuldu: Otogarda heyelan anı kamerada | Video 22.05.2026 | 16:11
01:00
Büyükçekmece'de iş yeri kurşunlayanlar yakalandı | Video 22.05.2026 | 14:10
02:09
00:35
Başakşehir'de TIR faciası: Araçlar altında kaldı! | Video 22.05.2026 | 12:00
02:18
Yasak dönüş kazayı getirdi, metrobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı 22.05.2026 | 11:14
00:53
Hande Çinkitaş cinayetinde gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi 22.05.2026 | 11:08
03:04
Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıt paniğe neden oldu | Video 22.05.2026 | 10:56
00:06
Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteriye ağır ceza! | Video 22.05.2026 | 10:31
00:32
Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 22.05.2026 | 10:25
01:46
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 09:28
01:37
Kırıkkale'de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 22.05.2026 | 08:44
00:35
00:44
Tomarza'da taşkın suları ana yolu aştı 21.05.2026 | 23:47
00:46
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 21.05.2026 | 22:21