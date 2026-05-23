İstanbul’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı | Video

23 Mayıs 2026 | 11:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte ABD Doları, 71 bin 180 sahte Euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi.