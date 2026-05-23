İstanbul’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı | Video

23 Mayıs 2026 | 11:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte ABD Doları, 71 bin 180 sahte Euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Fatih'te operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda 660 bin 800 sahte ABD Doları, 71 bin 180 sahte Euro, 6 bin adet Euro filigranı,21 kilogram sahte altın, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5 bin adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi, 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
