Hande Çinkitaş cinayetinde gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi
22 Mayıs 2026 | 11:13

Kadıköy'de 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin 20 yıl sonra açılan davada Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onadığı baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Çinkitaş Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Çinkitaş adliyeyeye sevk edildi.

