İzmir'de gururlandırıcı anlar: Çelik Kubbe Efes'te!

21 Mayıs 2026 | 10:37

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı. TB-3 SİHA'nın TCG ANADOLU'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü, sırasıyla deniz top ateş desteğinin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti. EFES-2026 Tatbikatı'na 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor.