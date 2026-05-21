Yüksekova merkezli yasadışı bahis operasyonu: 27 tutuklama | Video

21 Mayıs 2026 | 10:23

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis üzerinden elde edilen suç gelirlerini akladıkları ve yaklaşık 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştıkları belirlenen 33 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde; "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282)" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşu hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, suç ağının yalnızca yerel ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar Türk Lirası tutarında astronomik bir illegal işlem hacmine ulaştıkları saptandı.

Şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin deşifre edilmesinin ardından ekipler, 18 Mayıs 2026 günü saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri başta olmak üzere illegal finans ağının uzantılarının bulunduğu Van ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si, "yasa dışı bahis oynatmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

