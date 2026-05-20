Bahçelievler'de İETT arızası: Vatandaşlar yolun ortasında bekledi! | Video

20 Mayıs 2026 | 16:53

İstanbul Bahçelievler’de arızalanan İETT Özel Halk Otobüsü nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise yol ortasına çıkarak otobüs bekledi. Kilometrelerce uzanan araç trafiği dron ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler E5 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçelievler yanyol Edirne istikametinde İETT Özel Halk Otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Hareket kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında bekleyen otobüs trafiğe neden oldu. Ardı ardına bekleyen onlarca otobüs nedeniyle yan yolda uzun kuyruk oluştu. Arıza nedeniyle gelmeyen otobüs nedeniyle durakta bekleyen vatandaşlar ise yol ortasına çıkarak otobüs bekledi. Kilometrelerce uzanan araç trafiği ise havadan görüntülendi.

Durakta otobüs bekleyen bir yolcu ise, "Yarım saat önce durağa geldim, bekliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz belli değil. Ön tarafta bir otobüs arızalanmış o yüzden bekliyoruz. O otobüs gittikten sonra bunlar hareket edecek herhalde" şeklinde konuştu.
