Konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu 21 Mayıs 2026 | 10:15 Bursa'da düzenlenen konserde gençler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Poizi konseri sırasında gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Konser alanında bulunan çok sayıda kişinin gözü önünde yaşanan olayda taraflar birbirlerine saldırırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi. Yaşanan arbede nedeniyle konser alanında kısa süreli panik yaşandı.



Gençler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, o sırada alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.