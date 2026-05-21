Bursa’da yankesiciler kamerada: Taksiyle kaçarken yakalandılar! | Video

21 Mayıs 2026 | 11:32

Bursa’da kadınları pazar ve çarşıda adım adım takip ederek yankesicilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerinin 45 saatlik kamera incelemesi sonrası suçüstü yakalandı. Ticari taksiyle kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu pazar alanları ve çarşı bölgelerinde meydana gelen yankesicilik olaylarına yönelik çalışma başlattı. Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalıçarşı Caddesi'nde bir iş yerinde müşterinin trençkot cebindeki cep telefonunun çalınması, Reyhan Mahallesi Mantıcı Caddesi'nde bulunan iş yerinden 2 takım kadın elbisesinin çalınması ve Reyhan Pazarında alışveriş yapan bir vatandaşın mont cebindeki cep telefonunun çalınması olayları üzerine ekipler harekete geçti.
Güven Timleri Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık 82 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 45 saatlik görüntü tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin tanınmamak için dikkat çekmeyecek kıyafetler giydiği, alışveriş yapan kadınları takip ederek çanta ve ceplerinden telefon ile cüzdan çalmaya çalıştıkları belirlendi.

Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen S.Ö. (37) ve S.B. (27) isimli şüphelilerin Reyhan Pazarı'ndaki yankesicilik olayının ardından ticari taksiyle kaçmaya çalıştığını tespit etti. Yakın takibe alınan şüpheliler, çaldıkları cep telefonuyla birlikte suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

