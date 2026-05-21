Bursa’da yankesiciler kamerada: Taksiyle kaçarken yakalandılar! | Video

21 Mayıs 2026 | 11:32

Bursa’da kadınları pazar ve çarşıda adım adım takip ederek yankesicilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerinin 45 saatlik kamera incelemesi sonrası suçüstü yakalandı. Ticari taksiyle kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.