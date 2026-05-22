Motosiklet üzerinde tehlikeli gösteriye ağır ceza! | Video 22 Mayıs 2026 | 10:35 Kayseri'de motosikletle seyir halinde iken akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Boğazköprü istikameti Osman Kavuncu bulvarı üzerinde motosiklet sürücüsü, seyir halinde iken motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Kendi ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünü, diğer sürücüler cep telefonu ile o anları kayda aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tehlikeli hareketlerde bulunan sürücüye 46 bin TL cezai işlem uygulanırken motosiklet ise 6 ay trafikten men edildi.