Video Yaşam Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video

Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video

22 Mayıs 2026 | 09:43

Bingöl merkezli İstanbul, Mersin ve Kocaeli illerinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, internet üzerinden "satılık ikinci el eşya" ve "sıfır eşya" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bingöl merkezli İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşları hedef alarak yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Aynı zamanda toplam 33 milyon 207 bin 353 liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 01:46
Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 09:28
Kırıkkale’de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 01:37
Kırıkkale'de sağanak; alt geçit ve caddeler suyla doldu | Video 22.05.2026 | 08:44
Kütahya’da kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandıran 4 şüpheli yakalandı | Video 00:35
Kütahya’da kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandıran 4 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2026 | 08:43
Tomarza’da taşkın suları ana yolu aştı 00:44
Tomarza'da taşkın suları ana yolu aştı 21.05.2026 | 23:47
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 00:46
Iğdır’da orta refüje çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada 21.05.2026 | 22:21
Ankara’da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı 01:51
Ankara'da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı 21.05.2026 | 19:10
İtfaiye aracı zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 01:04
İtfaiye aracı zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 21.05.2026 | 15:22
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:10
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video 21.05.2026 | 14:13
Güzellik salonunda mobil bankacılık tuzağı! Müşterilerinin adına kredi çeken şebeke çökertildi | Video 01:30
Güzellik salonunda mobil bankacılık tuzağı! Müşterilerinin adına kredi çeken şebeke çökertildi | Video 21.05.2026 | 13:56
Su borusuna düşen 3 yavru kedi itfaiye tarafından böyle kurtarıldı | Video 01:09
Su borusuna düşen 3 yavru kedi itfaiye tarafından böyle kurtarıldı | Video 21.05.2026 | 13:41
Kurban pazarlarında son durum: Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim uyardı! 03:04
Kurban pazarlarında son durum: Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim uyardı! 21.05.2026 | 12:50
12 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli adliyede | Video 03:06
12 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 23 şüpheli adliyede | Video 21.05.2026 | 11:50
Bursa’da yankesiciler kamerada: Taksiyle kaçarken yakalandılar! | Video 00:30
Bursa’da yankesiciler kamerada: Taksiyle kaçarken yakalandılar! | Video 21.05.2026 | 11:25
Sinir krizi geçiren adam evin camlarını kırıp eşyaları sokağa attı! O anlar kamerada | Video 01:12
Sinir krizi geçiren adam evin camlarını kırıp eşyaları sokağa attı! O anlar kamerada | Video 21.05.2026 | 11:24
Ev, araba, arsa aldıran mantar: Kilosu 2 bin lira! | Video 02:53
Ev, araba, arsa aldıran mantar: Kilosu 2 bin lira! | Video 21.05.2026 | 10:35
İzmir’de gururlandırıcı anlar: Çelik Kubbe Efes’te! 10:26
İzmir'de gururlandırıcı anlar: Çelik Kubbe Efes'te! 21.05.2026 | 10:30
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu: 44 gözaltı | Video 01:27
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu: 44 gözaltı | Video 21.05.2026 | 10:13
Konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu 00:37
Konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu 21.05.2026 | 10:11
Tokat’ta köye inen kurt böyle görüntülendi 00:13
Tokat’ta köye inen kurt böyle görüntülendi 21.05.2026 | 09:45
Yüksekova merkezli yasadışı bahis operasyonu: 27 tutuklama | Video 00:46
Yüksekova merkezli yasadışı bahis operasyonu: 27 tutuklama | Video 21.05.2026 | 08:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA