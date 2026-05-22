Faciadan kılpayı kurtuldu: Otogarda heyelan anı kamerada | Video
22 Mayıs 2026 | 16:26
Ordu’da etkili olan sağanak nedeniyle, Aybastı ilçesindeki otogarda yaşanan heyelan güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Otobüs firmasının yöneticisi Aydın İstek, "Bölgemizde 3-4 gündür etkili olan yağışlardan dolayı toprağın sulanması ile toprak kayması oldu. Bugün de İstanbul'dan gelen otobüsümüzü perona çekmiştik, o esnada şoförümüzün otobüsü geri alması ile saniyeler sonra burada göçük oluştu ve büyük bir facianın önüne geçildi" dedi.
Öte yandan güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, perondan çıkan otobüsün geri manevra yaptığı, bu esnada otobüsün çıktığı alanda yerden malzemeler alan görevlinin toprak kaymasını fark edip son anda kaçtığı ve saniyelerle kurtulduğu anlar yer alıyor.
