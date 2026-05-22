Yasak dönüş kazayı getirdi, metrobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı
22 Mayıs 2026 | 11:17
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapan hafif ticari araç ile metrobüsün çarpıştığı kazada 13 yolcu hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen E.B. yönetimindeki 54 B 1184 plakalı metrobüsle, ışıklı kavşakta yasak dönüş yapan E.K. idaresindeki 54 AGP 073 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada metrobüsteki 13 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
