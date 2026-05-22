Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıt paniğe neden oldu | Video

22 Mayıs 2026 | 11:15

Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, 1 kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.