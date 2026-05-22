Kaza sonrası araçtan sızan akaryakıt paniğe neden oldu | Video

22 Mayıs 2026 | 11:15

Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, 1 kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Bağlar Mahallesi Şehit Astsubay Yüksel Eryiğit Sokak ile Şehit Er Şeref Aslan Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.C.M. idaresindeki hafif ticari araç ile Şevket D. yönetimindeki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu hafif ticari araç savrularak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.C.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AKARYAKIT SIZINTISI MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan otomobil sürücüsü Şevket D.'nin 0.46 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ters dönen araçtan yola akaryakıt sızması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Muhtemel bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yola dökülen akaryakıt temizlendi.

KAZA ANI KAMERAYA ANBEAN YANSIDI
Öte yandan, hafif ticari aracın ters döndüğü kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ile hafif ticari aracın savrularak ters dönmesi yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
