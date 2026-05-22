Başakşehir'de TIR faciası: Araçlar altında kaldı! | Video

22 Mayıs 2026 | 12:04

Başakşehir'de lastiği patlaması sonucu şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, iki aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TIR'ın üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.