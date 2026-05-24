Bayram öncesi skandal: Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih bastılar!

24 Mayıs 2026 | 11:30

Aydın’ın Söke ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgileri silip yeniden tarih basarak piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen işletmeye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olan ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.