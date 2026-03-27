CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisiyle otel odasında gözaltına alındı | Video

27.03.2026 | 10:54

Rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. ile birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. Telefonunu şifresiyle birlikte teslim eden Yalım’ın ikinci telefonu sevgilisinin iç çamaşırına saklanmış şekilde bulundu. Şifreyi vermeyi reddeden Yalım’ın bir diğer sevgilisi A.A:’nın da belediye personeli olarak göründüğü ancak gerçekte çalışmadığı belirlendi.