Son dakika | Türkiye'den kıtalararası füze hamlesi: YILDIRIMHAN hedeflerini böyle vuracak... | Video

06 Mayıs 2026 | 08:21

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen, Türkiye'nin milli füzesi "YILDIRIMHAN", SAHA Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Hipersonik füze olma özelliği taşıyan "YILDIRIMHAN" mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde, mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor. Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanan füze, 4 roket motoru ile tahrik ediliyor.