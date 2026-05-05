Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den 'Barış Süreci Koordinatörlüğü' önerisi: İmralı'nın statü açığı varsa ele alınmalı
05 Mayıs 2026 | 11:37
Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstererek, "Napolyonculuk hevesine kapıldı" dedi. Bahçeli, "Türkiye KKTC'nin varlık hakkını koruyacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün hakkını kimseye teslim etmez." mesajını verdi. Bahçeli, "İmralı'nın statü meselesinin konuşulması önemli. Barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
52:56
01:34
Dolandırıcılık şebekesine 13 ilde dev operasyon: 149 gözaltı | Video 05.05.2026 | 07:34
01:16
Bingöl’de seyir halindeki kamyon alev alev yandı 04.05.2026 | 20:37
26:04
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.05.2026 | 20:12
01:34
Muş’ta şiddetli yağış sonrası köy sular altında kaldı 04.05.2026 | 20:00
03:10
00:18
Gökhan Böcek’in para dolu valiz görüntüsü dosyaya girdi! | Video 04.05.2026 | 11:39
02:26
02:48
06:22
02:52
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor | Video 03.05.2026 | 14:05
01:12
00:31
Adana’da suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli yakalandı | Video 03.05.2026 | 10:24
23:55
09:33
00:21
Otomobille işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı 30.04.2026 | 20:54
06:52
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs öncesi işçileri Beştepe'de kabul etti 30.04.2026 | 18:23
01:07
Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar 29.04.2026 | 22:07
00:26
02:47
İzmir'de feci kaza! Tır 9 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var 29.04.2026 | 18:37