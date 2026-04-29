İzmir'de feci kaza! Tır 9 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

29 Nisan 2026 | 21:54

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 polis şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti.