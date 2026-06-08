CHP’de ’salı’ krizi büyüyor: Özgür Özel kararını verdi! Gözler Kılıçdaroğlu’nda...

08 Haziran 2026 | 14:10

CHP'deki grup toplantısı kriziyle ilgili Özgür Özel kararını verdi. Özel, "Yarın grup toplantısı yapılacak. Partililerimizi davet ediyorum. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum. Derhal kurultay kararı alınmalıdır. Bu ara dönemde yetkisi emanet edilen grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş biri yerine atanmış birini teslim etmek mümkün değildir." dedi." dedi. Özel'in açıklamalarının ardından gözler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.