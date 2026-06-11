Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
11 Haziran 2026 | 15:03
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Türk Kızılay Ödülleri Töreni”nde konuştu. Başkan Erdoğan Katil Netanyahu ve siyonist yönetime sert tepki göstererek, "Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır" dedi.
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