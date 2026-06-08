İsrailli bakana tokat gibi cevap! "Kudüs hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız"

08 Haziran 2026 | 14:04

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef alarak Kudüs ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinden küstah açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA etkinliğinde yaptığı konuşmada İsrailli bakana sert sözlerle yanıt verdi. Çiftçi, 'Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız' dedi.