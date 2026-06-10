Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan Netanyahu ve şebekesine uyarı: Türkiye'nin güvenliği Halep'ten Şam'dan Beyrut'tan başlar

10 Haziran 2026 13:25

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Kurultaya ilişkin tartışmalarda, kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız.Milletimizin bizden beklentisi bu yönde.Kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz,bunu yapıyoruz" dedi.