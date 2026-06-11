TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM CHP'deki soruna taraf olamaz
11 Haziran 2026 | 13:34
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki grup toplantısı gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz. CHP sorunu kendisi çözmeli" dedi.
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